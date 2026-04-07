Bingöl'de Uyuşturucu Ticaretiyle Yakalanan Hükümlü Tutuklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Uyuşturucu Ticaretiyle Yakalanan Hükümlü Tutuklandı

07.04.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, araç bagajında gizlenmiş firari hükümlüyü yakaladı, 1 kişi de tutuklandı.

BİNGÖL'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, durdurulan bir otomobilin bagajına gizlenmiş, hakkında 'uyuşturucu ticareti' suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü ile ona yardım eden 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, kent merkezinde 'öncü' ve 'artçı' olarak tabir edilen iki otomobile yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, otomobillerin birinin bagaj kısmında, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir firari hükümlü yakalandı. Araçlardaki diğer 4 kişi de gözaltına alındı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlardaki 4 şüpheliden 1'i ise 'hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si lider Coventry ile yenişemedi Acun Ilıcalı'nın Hull City'si lider Coventry ile yenişemedi

21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Umrumda değil
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Umrumda değil
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 21:50:15. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.