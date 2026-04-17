Bingöl'de Yasa Dışı Silah Ele Geçirildi
Bingöl'de Yasa Dışı Silah Ele Geçirildi

17.04.2026 14:48
Karlıova'da yapılan aramada AK-47, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat bulundu, şüpheli gözaltında.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçe kırsalında bir şüphelinin ikametinde adli arama gerçekleştirdi.

Aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 95 fişek, G3 kasatura ve dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Karlıova, Güvenlik, Bingöl, Güncel, Suç, Son Dakika

