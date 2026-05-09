Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 81 ACB 912 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolu Genç Köprüsü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.B'ye çarptı.
Ağır yaralanan M.B, olay yerine sevk edilen ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Yaya Ölüme Yaklaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?