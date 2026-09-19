Bingöl\'de Zaza Festivali, Mustafa Topaloğlu ve Maral\'ın sahne aldığı gün sona erdi

Bingöl'de Zaza Dili ve Kültürünü Yaşatma Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "Zaza Festivali" ikinci gün yapılan etkinliklerin ardından sona erdi.

Bingöl Belediyesi yanındaki alanda dün başlayan festivalin son gününde Maral, Cumali Alp, Ekin Akkaş, Avni Polat, Mustafa Topaloğlu ve mahalli sanatçılar sahne aldı.

Festival alanında vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği eserlerle keyifli vakit geçirdi.

Festival kapsamında çocuklar için oluşturulan oyun alanlarında da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festivale, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Zaza Dili ve Kültürünü Yaşatma Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Dopdoğru ve vatandaşlar katıldı.