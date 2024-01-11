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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 4 metreyi geçti - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 4 metreyi geçti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucunda kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ise 4 metreyi aştı. İş makinesi, yolları açmaya çalışırken kar kütleleri arasında kayboldu.

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 4 metreyi geçti
11.01.2024 - 12:32,
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ise 4 metreyi geçti. Yolları açmaya çalışan iş makinesi ise kar kütleleri arasında gözden kayboldu.

Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Bahçe köyü Kartal Dağı mevkisinde ise kar kalınlığı, 4 metreyi buldu. Bölgedeki elektrik şantiyesinin yolunu açan iş makinesi ise zaman zaman kar kütleleri arasında kayboldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 4 metreyi geçti - Son Dakika
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