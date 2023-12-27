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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve köy yolları ulaşıma açıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ile 6 mahalle yolu, belediye ve Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve köy yolları ulaşıma açıldı
27.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:25
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve köy yolları ulaşıma açıldı.

Bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ile 6 mahalle yolu belediye ve Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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