Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve köy yolları ulaşıma açıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ile 6 mahalle yolu, belediye ve Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
27.12.2023 - 11:23,
Güncelleme: 11:25
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve köy yolları ulaşıma açıldı.
Bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ile 6 mahalle yolu belediye ve Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA