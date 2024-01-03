Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Ahmet K'nin kullandığı 35 APB 780 plakalı otomobil ilçenin Kalencik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan Ahmet K, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet K'nin Karlıova Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.
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