Bingöl\'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Türk Kızılay, Ramazan kampanyasıyla 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu ramazan kampanyasında Türkiye genelinde 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ve hedeflerine yaklaştıklarını söyledi. Yılmaz, deprem bölgesinde düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi ve Türk Kızılay'ın Türk milletin yardım eli olduğunu vurguladı. Kampanya kapsamında gıda kolisi, bayramlık kıyafet ve nakit destek yardımı dağıtıldı.