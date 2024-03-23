Bingöl\'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Türkiye'de Kaçak/Yurt Dışı Telefon Satışları Artıyor

Son yıllarda Türkiye'de enflasyon ve döviz kuru nedeniyle artan fiyatlar, elektronik ürünlerin de zamlanmasına sebep oldu. Bu durumda insanlar yurt dışından telefon getirme veya kaçak telefon satın alma yoluna gidiyor. Şubat 2024 verilerine göre, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları arasında kaçak/yurt dışı telefonların payı yüzde 40.94 olarak belirlendi. Bu durum, kaçak telefon satışlarının yıllar geçtikçe arttığını gösteriyor.