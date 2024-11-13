Bingöl Valiliğinden 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bingöl Valiliğinden 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama Açıklaması

Bingöl Valiliği, kentte dün 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili, 1 polisin gözaltına alındığını bildirdi.

13.11.2024 13:47
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Bingöl Valiliği, kentte dün 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili, 1 polisin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 12 Kasım'da saat 19.15 sıralarında Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleşen olaya ilişkin, "Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı talimatı üzerine Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından telefonla aranarak Aile İçi Büro Amirliğine davet edilen şahıs buradan nöbetçi savcılığa intikali öncesinde Bingöl Devlet Hastanesi'ne doktor raporu almak üzere götürülürken açık bıraktığı iş yerini kapatma ricasıyla araçtan inmiş ve kaçma teşebbüsünde bulunarak araçtan uzaklaşmıştır. Bunun üzerine görevli personelin şüpheliyi durdurmak amacıyla ateşli silahla müdahale etmesi sonucu şahıs ağır yaralanmış, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda görevli polis memuru gözaltına alınmış olup tahkikat jandarma tarafından yürütülmektedir. Valiliğimizce aynı gece olayla ilgili silah kullanan memur dahil 3 polis açığa alınmış, İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edilmiştir. Bakanlıkça görevlendirilen müfettişler bugün ilimize gelerek soruşturmaya başlamışlardır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

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