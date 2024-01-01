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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutlamak için uygulama noktalarını ziyaret etti. Vali Usta, trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet ederek güvenlik güçlerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Usta, 2024 yılının güzel işlere vesile olacağına inandığını ifade ederek herkesin yeni yılını tebrik etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
01.01.2024 - 01:29,
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Vali Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, şehir girişi ve Bingöl- Erzurum kara yolundaki Ekinyolu'ndaki uygulama noktaları ile Kurudere Güvenlik Korucuları Noktası'nı ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Usta, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Usta, personelle sohbet etti.

2023 yılının birtakım sıkıntılarla geçtiğini, 2024 yılının ise çok güzel işlere vesile olacağına inandığını ifade eden Usta, herkesin yeni yılını tebrik etti.

Kaynak: AA
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