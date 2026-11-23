Bingöl Valisi Cahit Çelik, Solhan ilçesinde etkili olan sağanağın ardından iş yerlerini su basan esnafa ziyarette bulundu.

Çelik, dün gece ilçede etkili olan sağanak nedeniyle su basan iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Çelik, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çelik, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle 7 iş ve 8 evde hasar oluştuğunu söyledi.

Yürütülen çalışmalara değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Hem belediyemizin temin ettiği araçlar hem de ilimizden gönderdiğimiz araçlar çok kısa sürede suları tahliye ettiler ama yine de vatandaşlarımızın ziyanları oldu. Aynı zamanda bir ahırda çökme nedeniyle 26 küçükbaş hayvan telef oldu. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

Çelik, son yılların ortalamasına bakıldığı zaman aşırı bir yağış meydana geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene kasım ayı içerisinde Solhan ilçemizde metrekareye düşen yağış miktarı 23 milimetre ama bu sene baktığımız zaman 134 milimetre. Neredeyse geçen seneki yağışın 6 katı yağışı oldu. Tabii yağışın böyle kısa bir süre içerisinde yağması da etkili oldu. Ekiplerimiz burada hasar tespitleri yaptı. Bizler de vatandaşlarımıza destek olacağız."

Vali Çelik'e ziyaretinde Kaymakam Okan Ayaz, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun eşlik etti.