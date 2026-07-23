Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi

Samsun'da gündüz saatlerinde sokaklarda vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yaptığı iddia edilen bir kişinin, gece saatlerinde eğlence mekanında çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan videolar, "Vatandaşın iyi niyeti suistimal ediliyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

GÜNDÜZ MAĞDUR, GECE EĞLENCE MÜPTELASI

Samsun sokaklarında gündüz saatlerinde üstü başı bakımsız bir şekilde dilenerek vatandaşlardan para topladığı belirtilen şahsın, gece saatlerinde bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan videoda, gündüz duygu istismarıyla para toplayan kişinin gece saatlerinde lüks bir mekanda doyasıya eğlendiği anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları duruma sert tepki gösterdi. Birçok vatandaş, zor durumda olduğunu düşünerek yardım ettikleri kişilerin bu tür davranışlar sergilemesinin, gerçekten ihtiyacı olan insanlara yapılacak yardımların da önüne geçtiğini vurguladı. Kullanıcılar "İyi niyet suistimal ediliyor", "Artık kimseye güvenip yardım edemeyeceğiz" diyerek tepkilerini dile getirirken, yetkililerden sokaklardaki duygu istismarcılarına karşı denetimlerin artırılması istendi.