Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
23.07.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gündüz sokaklarda dilenerek para topladığı iddia edilen bir kişinin, gece eğlence mekanındaki görüntüleri tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler, "İyi niyet suistimal ediliyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Samsun'da gündüz saatlerinde sokaklarda vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yaptığı iddia edilen bir kişinin, gece saatlerinde eğlence mekanında çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan videolar, "Vatandaşın iyi niyeti suistimal ediliyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

GÜNDÜZ MAĞDUR, GECE EĞLENCE MÜPTELASI

Samsun sokaklarında gündüz saatlerinde üstü başı bakımsız bir şekilde dilenerek vatandaşlardan para topladığı belirtilen şahsın, gece saatlerinde bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan videoda, gündüz duygu istismarıyla para toplayan kişinin gece saatlerinde lüks bir mekanda doyasıya eğlendiği anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları duruma sert tepki gösterdi. Birçok vatandaş, zor durumda olduğunu düşünerek yardım ettikleri kişilerin bu tür davranışlar sergilemesinin, gerçekten ihtiyacı olan insanlara yapılacak yardımların da önüne geçtiğini vurguladı. Kullanıcılar "İyi niyet suistimal ediliyor", "Artık kimseye güvenip yardım edemeyeceğiz" diyerek tepkilerini dile getirirken, yetkililerden sokaklardaki duygu istismarcılarına karşı denetimlerin artırılması istendi.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:35:47. #7.12#
SON DAKİKA: Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.