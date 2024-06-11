Yönetmen Serpil Altın'ın Bilim Kurgu Filmi 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' Sinemaseverlerle Buluşuyor - Son Dakika
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Yönetmen Serpil Altın'ın Bilim Kurgu Filmi 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' Sinemaseverlerle Buluşuyor

Yönetmen Serpil Altın\'ın Bilim Kurgu Filmi \'Bir Zamanlar Gelecek: 2121\' Sinemaseverlerle Buluşuyor

Yönetmen Serpil Altın'ın bilim kurgu türündeki filmi 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121', 28 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak. Gerçekçi bilim kurgu filmi olan yapım, iklim krizinin insan hayatına olumsuz etkileri sebebiyle gelecekte yer altında yaşamak zorunda olan bir ailenin çelişkilerini, sorgulamalarını ve isyanlarını konu alıyor. Filmin yapımcılığını ve senaristliğini Korhan Uğur üstlenirken, oyuncu kadrosunda Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç yer alıyor. Filmin konusu ise 21. yüzyılın sonlarında iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzünün yaşanılmaz hale gelmesi ve hayatta kalan insanların yer altında koloni halinde yaşaması üzerine kurulu. Genç Yönetim'in getirdiği 'Kıtlık Kanunları' gereği yaşlı neslin yok edilmesi zorunlu hale gelirken, bir ailenin hayatı yeni doğacak bebek yüzünden değişiyor.

11.06.2024 16:01
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Yönetmen Serpil Altın'ın bilim kurgu türündeki filmi "Bir Zamanlar Gelecek: 2121" 28 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Gerçekçi bilim kurgu filmi olma özelliği taşıyan yapım, iklim krizinin insan hayatına olumsuz etkileri sebebiyle gelecekte yer altında yaşamak zorunda olan bir ailenin çelişkilerini, sorgulamalarını ve isyanlarını konu alıyor.

Yapımcılığını ve senaristliğini Korhan Uğur'un üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda, Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç bulunuyor.

Katıldığı uluslararası festivallerde 15 ödül kazanan filmin konusu kısaca şöyle:

"21. yüzyılın sonlarında iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hale gelir. Hayatta kalabilen az sayıda insan koloni halinde yerin altına kurdukları bloklarda yaşar. Koloni sistemini kontrol eden Genç Yönetim'in aldığı 'Kıtlık Kanunları' gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Yer altındaki evlerinde kadın, adam, çocuk ve büyükanne olarak yaşayan bir ailenin hayatı yeni doğacak bebek yüzünden değişir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yönetmen Serpil Altın'ın Bilim Kurgu Filmi 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' Sinemaseverlerle Buluşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yönetmen Serpil Altın'ın Bilim Kurgu Filmi 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' Sinemaseverlerle Buluşuyor - Son Dakika
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