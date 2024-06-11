Yönetmen Serpil Altın\'ın Bilim Kurgu Filmi \'Bir Zamanlar Gelecek: 2121\' Sinemaseverlerle Buluşuyor

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Yönetmen Serpil Altın'ın bilim kurgu türündeki filmi "Bir Zamanlar Gelecek: 2121" 28 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Gerçekçi bilim kurgu filmi olma özelliği taşıyan yapım, iklim krizinin insan hayatına olumsuz etkileri sebebiyle gelecekte yer altında yaşamak zorunda olan bir ailenin çelişkilerini, sorgulamalarını ve isyanlarını konu alıyor.

Yapımcılığını ve senaristliğini Korhan Uğur'un üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda, Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç bulunuyor.

Katıldığı uluslararası festivallerde 15 ödül kazanan filmin konusu kısaca şöyle:

"21. yüzyılın sonlarında iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hale gelir. Hayatta kalabilen az sayıda insan koloni halinde yerin altına kurdukları bloklarda yaşar. Koloni sistemini kontrol eden Genç Yönetim'in aldığı 'Kıtlık Kanunları' gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Yer altındaki evlerinde kadın, adam, çocuk ve büyükanne olarak yaşayan bir ailenin hayatı yeni doğacak bebek yüzünden değişir."