Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yeni bir hukuki süreç başladı. Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Yıldırım hakkında yakalama emri çıkartıldı.

EVİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik çok yönlü olarak sürdürülen soruşturma kapsamında, sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım mercek altına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde örgütle iltisaklı olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Yıldırım'ın ikametine emniyet güçleri tarafından operasyon düzenlenmişti. Savcılık talimatıyla hareket eden ekipler, Yıldırım’ın evinde detaylı arama yapmış ve bilgisayar, telefon gibi tüm dijital materyallerine el koyma işlemi başlatmıştı.

ADLİ SÜREÇTE YENİ ADIM: YAKALAMA EMRİ

Dijital incelemeler ve soruşturma dosyası kapsamında yaşanan yeni gelişmeyle birlikte yargı süreci hız kazandı. Hakkındaki suçlamalar neticesinde takibi sürdürülen içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında adli makamlarca resmen yakalama emri çıkartıldığı öğrenildi. Emniyet güçlerinin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.