Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen İslim Arslan (85), yaşamını yitirdi.

Olay önceki gün, ilçeye bağlı Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki dairede oturan İslim Arslan, balkondan beton zemine düştü. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.