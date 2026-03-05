Birecik'te Yasa Dışı Avcılığa Ceza

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 11 kişiye idari işlem uyguladı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dron destekli av koruma ve kontrol faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaban hayatını korumak amacıyla ülkemizin birçok noktasında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Teknoloji destekli denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 11 şahıs hakkında, ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Doğayı ve yaban hayatını korumak için sahadaki denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" denildi.