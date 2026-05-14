Bireysel Silahlanma Sorunu

14.05.2026 20:33
CHP'li Aşkın Genç, ruhsatsız silahların artışına ve toplumsal güvenlik tehdidine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çektiği konuşmasında, 2025'te 110 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildiğini hatırlatan Genç, 2026'nın ilk üç ayında ise 25 bini aşkın ruhsatsız silah yakalandığını belirterek "Tartışmaların birkaç saniyede silahlı saldırıya dönüştüğü bir ortam oluştu" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bireysel silahlanmanın artık toplumsal güvenliği tehdit eden yapısal bir soruna dönüştüğünü söyledi. Ruhsatsız silah ticaretine, internetten satışlara ve denetimsizliğe karşı daha etkili önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl bu kürsüde bireysel silahlanmanın ciddi bir toplumsal güvenlik sorunu haline geldiğini söylemiştik. Aradan bir yıl geçti ama tablo daha da ağırlaştı: 2025 yılında 110 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi, 119 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı, 2026'nın ilk üç ayında ise 25 bini aşkın ruhsatsız silah yakalandı. Bu veriler bugün hala her gün yaklaşık 284 ruhsatsız silahın ele geçirdiğini göstermektedir. Geçtiğimiz yıl 3 binden fazla silahlı şiddet olayı yaşandı, 2 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti; tartışmaların birkaç saniyede silahlı saldırıya dönüştüğü bir ortam oluştu. Devletin görevi vatandaşın silahı yönelmesini izlemek değil vatandaşın can güvenliğini sağlamaktır. Ruhsatsız silah ticaretine, internetten satışlara ve denetimsizliğe karşı çok daha etkili adımlar atılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
