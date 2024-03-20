BirGün Gazetesi yazarı Atilla Aşut, Ankara'da gözaltına alındı - Son Dakika
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BirGün Gazetesi yazarı Atilla Aşut, Ankara'da gözaltına alındı

BirGün Gazetesi yazarı Atilla Aşut, Ankara\'da gözaltına alındı

BirGün gazetesinden Atilla Aşut'un Ankara'daki evinden gözaltına alındığı bildirildi. Aşut'un ifadesi Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde alınmaktadır. Avukatlar süreci takip etmek için harekete geçmiştir.

20.03.2024 14:42  Güncelleme: 14:44
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BirGün Gazetesi yazarı Atilla Aşut, Ankara'daki evinden gözaltına alındı.

BirGün gazetesinden Atilla Aşut'un gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yazarımız Attila Aşut, Ankara'daki evinden gözaltına alınmıştır. Kendisi şu anda ifadeye götürülmektedir. Avukatlarımız süreci takip etmek için harekete geçmiştir. Konuyla ilgili detayları kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

Aşut'un Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ankara, Gözaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BirGün Gazetesi yazarı Atilla Aşut, Ankara'da gözaltına alındı - Son Dakika

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