Biri uçurumdan atlayınca diğerleri peşinden koştu: 43 koyun telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biri uçurumdan atlayınca diğerleri peşinden koştu: 43 koyun telef oldu

Geniş Video İzle

Tunceli'de koyun sürüsündeki 43 hayvan birbirini takip ederek kayalıklardan atladı. Sürü psikolojisine uyan koyunlar, bir koyunun atlamasıyla diğerleri de ardı sıra atladı. Çobanın müdahalesine rağmen 43 koyun telef oldu. Olay yerinde inceleme yapan veteriner hekimler, üreticinin mağduriyetini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

12.07.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biri uçurumdan atlayınca diğerleri peşinden koştu: 43 koyun telef oldu

Sürü psikolojisine uyan koyunlar uçurumdan atladı

TUNCELİ - Tunceli'de koyun sürüsündeki 43 hayvan birbirini takip ederek kayalıklardan atladı. 43 koyun telef oldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Tatar mezrasında, Ahmet Yıldırım, koyun sürüsünü otlatmaya çıkardı. Koyunlardan biri yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan atlayınca, sürüdeki diğer koyunlar da peşinden atlamaya başladı. Durumu fark eden çoban, sürüdeki diğer koyunların atlamaması için müdahale etti, fakat 43 koyun kayalıklardan atlayarak telef oldu. Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler olay yerinde inceleme yaptı.

"Koyunlardan biri atlayınca diğerleri de atladı"

Geçimini hayvancılıkla sağlayan sürü sahibi Ahmet Yıldırım, "Ben Çemişgezek Tatar mezrasında küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu gördüğünüz alanda hayvanlarımız gece otlarken koyunlar kayadan ürkerek atlıyorlar. 43 hayvanımız telef oldu. Küçükbaş üreticileri olarak böylesi hadiseleri bazen yaşıyoruz. Koyunun biri atlayınca diğerleri koyun psikolojisi olarak ardı sıra atlıyorlar. 43 hayvanımız telef oldu. Biz üreticiyiz bazen böylesi hadiselerle karşılaşıyoruz. Zararlarımız oluyor. Canımız sağ olsun. Başka diyeceğim bir şey yok" dedi.

Olay yerinde inceleme yapan Veteriner Hekim Bekir Batur, Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapmaktayım. Gün içerisinde Tarım İlçe Müdürlüğü'ne gelen ihbar neticesinde olay yerine ekiplerimizle ivedi bir şekilde intikal ettik. Yapılan ilk izlenimlerimiz neticesinde, üzücü ve elim bir olayla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu süreçte üreticimizin mağduriyet yaşamaması açısından Bakanlık personelimiz ve TARSİM eksperimiz gerekli çalışmalarını sürdürmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çemişgezek, İnceleme, Tunceli, Olay, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biri uçurumdan atlayınca diğerleri peşinden koştu: 43 koyun telef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:23:23. #1.12#
SON DAKİKA: Biri uçurumdan atlayınca diğerleri peşinden koştu: 43 koyun telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement