Sinop'ta Saraydüzü Kaymakamlığına atanan Birkan Göktaş, ilçeye geldi.
Kaymakamlık önünde düzenlenen törenin ardından görevine Göktaş, görevine başladı.
Göktaş, ilçedeki kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve vatandaş odaklı bir şekilde sürdürülmesi için tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Birkan Göktaş Saraydüzü Kaymakamı Oldu - Son Dakika
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