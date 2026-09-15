Birleşik Devrimci Parti\'den sosyalistlere operasyon tepkisi, gözaltılar derhal son bulmalı

(ANKARA) - Birleşik Devrimci Parti, SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ve farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik operasyonlara ilişkin, "Yoksulluk her geçen gün derinleşiyor, işçi sınıfı sömürü ve güvencesizlik altında eziliyor, MESEM'lerde çocuk işçiler bakanlık eliyle ölüme sürükleniyor, kadınlar evlerde ve sokaklarda katlediliyor. Faşist iktidar ise büyüyen toplumsal öfkeyi ve derinleşen krizini baskı, gözaltı ve operasyonlarla örtmeye; mücadele edenleri, itiraz edenleri susturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Birleşik Devrimci Parti, sosyal medya hesabında SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ve farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sosyalistlere yönelik gerçekleştirilen operasyonla, aralarında SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz'in, Kaldıraç, SMF'den yoldaşlarımızında bulunduğu çok sayıda devrimci ve sosyalist gözaltına alındı. Yoksulluk her geçen gün derinleşiyor, işçi sınıfı sömürü ve güvencesizlik altında eziliyor, MESEM'lerde çocuk işçiler bakanlık eliyle ölüme sürükleniyor, kadınlar evlerde ve sokaklarda katlediliyor. Faşist iktidar ise büyüyen toplumsal öfkeyi ve derinleşen krizini baskı, gözaltı ve operasyonlarla örtmeye; mücadele edenleri, itiraz edenleri susturmaya çalışıyor. Ama bilinsin ki: Bu topraklarda sosyalistler dün susmadı, bugün susmuyor, yarın da susmayacak! Gözaltına alınan mücadele arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Yaşasın mücadelemiz."