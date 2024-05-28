Birleşik Metal-İş Sendikası Üyeleri Fransa Başkonsolosluğu Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika
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Birleşik Metal-İş Sendikası Üyeleri Fransa Başkonsolosluğu Önünde Eylem Yaptı

Birleşik Metal-İş Sendikası Üyeleri Fransa Başkonsolosluğu Önünde Eylem Yaptı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada toplu iş sözleşmesi yapmayan işverene karşı greve giden Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem düzenledi. Sendika yetkisine rağmen işverenin sözleşmeyi uygulamaması üzerine başlatılan mücadele, toplu iş sözleşmesi imzalanıp işbaşı yapılana kadar devam edecektir.

28.05.2024 13:24
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Yetki almalarına rağmen işverenin sendikayla toplu iş sözleşmesi yapmaması üzerine çalıştıkları fabrikada greve giden Birleşik Metal-İş Sendikasına üye bir grup işçi, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fransa merkezli bir fabrikada 19 Nisan'dan itibaren grev yapan sendika üyesi işçiler, Taksim Meydanı'nda toplandı.

"Sendika hakkıma saygı duy" yazılı pankart açıp sloganlar atan işçiler, Türkçe ve Fransızca dövizler taşıyarak İstiklal Caddesi'nin girişindeki Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, toplu sözleşme yapılması konusunda sendikalarının yetki aldığını ancak işverenin bunu uygulamadığını belirterek, işçilerle başlattıkları mücadelenin toplu iş sözleşmesi imzalanıp işbaşı yapacakları güne kadar süreceğini söyledi.

İlk günkü kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Atar, "İşveren işçi arkadaşlarımızın direncini kırmak istiyor. Aslında kendisinin o fabrikada kırk gündür sağlıklı bir üretim yapılamadığından dolayı büyük zarara uğradığını biliyoruz. Aslında kan kusuyor ama bunu belli etmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Birleşik Metal-İş Sendikası Üyeleri Fransa Başkonsolosluğu Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika
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