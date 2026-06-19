Birlikte Güçlü Olma Vurgusu - Son Dakika
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Birlikte Güçlü Olma Vurgusu

19.06.2026 21:18
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Cevdet Yılmaz, ortak hedefler etrafında birleşmenin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçmişte olduğu gibi bugün de ortak hedefler ve güçlü bir gelecek için aynı ideal etrafında kenetleniyor, yarınlara hep birlikte yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Farklılıklarını zenginlik bilen, gücünü birliğinden alan büyük bir milletiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de ortak hedefler ve güçlü bir gelecek için aynı ideal etrafında kenetleniyor, yarınlara hep birlikte yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki birlik varsa güç, dayanışma varsa başarı vardır. Birlikte güçlüyüz."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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