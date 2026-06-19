Duran: Farklılıklarımızla Tek Yürek, Güçlü Türkiye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duran: Farklılıklarımızla Tek Yürek, Güçlü Türkiye

19.06.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"'Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz.' Çünkü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Güçlü Türkiye' vizyonuyla, şehirlerimiz ve renklerimiz ne kadar farklı olursa olsun, aynı hedef doğrultusunda tek yürek oluyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "'Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz.' Çünkü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Güçlü Türkiye' vizyonuyla, şehirlerimiz ve renklerimiz ne kadar farklı olursa olsun, aynı hedef doğrultusunda tek yürek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bizler, köklü bir geçmişten aydınlık bir geleceğe uzanan büyük bir hikayenin neferleriyiz. 'Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz.' Çünkü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Güçlü Türkiye' vizyonuyla, şehirlerimiz ve renklerimiz ne kadar farklı olursa olsun, aynı hedef doğrultusunda tek yürek oluyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizden savunma sanayimize, depremde sergilediğimiz eşsiz dayanışmadan uluslararası başarılarımızdaki coşkumuza kadar her adımda, liderimizin rehberliğinde daha kararlı ve daha cesuruz. Kardeşliğimiz en aşılmaz kalemiz, birliğimiz ise en büyük gücümüzdür."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duran: Farklılıklarımızla Tek Yürek, Güçlü Türkiye - Son Dakika

Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Survivor’da büyük finalin adı belli oldu Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
Kula’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kula'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Anlaşma sonrası İran’dan ABD’ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı 6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı

21:55
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul’da
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da
20:42
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt
"Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 22:06:54. #7.13#
SON DAKİKA: Duran: Farklılıklarımızla Tek Yürek, Güçlü Türkiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.