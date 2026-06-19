Duran: Farklılıklarımızla Tek Yürek, Güçlü Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "'Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz.' Çünkü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Güçlü Türkiye' vizyonuyla, şehirlerimiz ve renklerimiz ne kadar farklı olursa olsun, aynı hedef doğrultusunda tek yürek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bizler, köklü bir geçmişten aydınlık bir geleceğe uzanan büyük bir hikayenin neferleriyiz. 'Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz.' Çünkü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Güçlü Türkiye' vizyonuyla, şehirlerimiz ve renklerimiz ne kadar farklı olursa olsun, aynı hedef doğrultusunda tek yürek oluyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizden savunma sanayimize, depremde sergilediğimiz eşsiz dayanışmadan uluslararası başarılarımızdaki coşkumuza kadar her adımda, liderimizin rehberliğinde daha kararlı ve daha cesuruz. Kardeşliğimiz en aşılmaz kalemiz, birliğimiz ise en büyük gücümüzdür."