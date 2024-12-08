Bisiklet Kazasında Yaralanan Osman Bülüç: Bir Daha Binmeyeceğim

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde babasının hayatını kaybettiği kavşaktaki trafik kazasında yaralanan Osman Bülüç (45), "Bisiklete bundan sonra kesinlikle binmeyeceğim, yürüyeceğim" dedi.

Serik'te 24 Kasım Pazar günü D400 kara yolundaki kavşakta bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarptığı Osman Bülüç, ağır yaralandı. Aynı kavşakta yaklaşık 15 yıl önce bir aracın çarpması sonucu babası vefat eden Osman Bülüç, Serik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 31 Mart'taki seçimlerde bağımsız belediye başkanı adayı olan ve seçim kampanyasında bisikletiyle gerçekleştirdiği propaganda çalışmalarıyla seçmenin ilgisini çeken Bülüç, taburcu oldu.

Evine dönen Bülüç, kaza ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kaza günü çarşıdan evime gidiyordum. Kaza sonrası kendimi hastanede buldum. 12 gün Antalya Şehir Hastanesi'nde yattım. Allah, beni Serik halkına ve aileme bağışladı. Herkesten Allah razı olsun. Kaza sonrası ayağımda ve kolumda kırıklar oluştu. Boynumda ezilme var. Doktorlar iyi olduğumu söyledi. Bisiklete bundan sonra kesinlikle binmeyeceğim, yürüyeceğim. Kaza anlık olay, herkesin daha dikkatli olmasını istiyorum. Kaza sonrası arayan çok oldu. Sevenlerimizin duasıyla ayakta kaldım. Herkese teşekkür ediyorum."

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,