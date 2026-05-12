Bisiklet Sürücüsü Hastanede Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yahyalı Mahallesi mevkisinde 8 Mayıs'ta, motosikletle çarpışması sonucu yaralanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Avcı (64) yaşam mücadelesini kaybetti.
F.P. idaresindeki 11 ADA 117 plakalı motosiklet ile Kadir Avcı'nın kullandığı bisiklet, 8 Mayıs'ta Yahyalı Mahallesi mevkisinde çarpışmış, kazada sürücüler ile motosikletteki Y.Ç. (20) yaralanmıştı.
