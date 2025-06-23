Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli E.T.K'ye (13), A.P. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle E.T.K, bisikletten düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bisikletli çocuk, sağlık ekibince Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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