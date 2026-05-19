Bişkek’te 19 Mayıs coşkusu: Atatürk Anıtı’nda tören

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi.

Tören, Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in yanı sıra Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilciliği, Recep Tayyip Erdoğan Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi İdaresi, Türkiye-Kırgızistan İşadamları Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği yönetimi, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yönetimi, Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (UTAUM) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Selek tarafından Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Büyükelçilik personeli, Türk öğretmenler, öğrenciler ve Türk vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Ökem, törende yaptığı konuşmada, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Her milli bayramımızda milli günümüzde burada büyük Atatürk'ün manevi huzurunda bir araya gelip asla unutmayacaklarımızı hatırlıyoruz." dedi.

"19 Mayıs 1919 Büyük Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gündür. Bugün Kurtuluş Savaşı'mızın başladığı gündür" diyen Ökem, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'e çıkan Yunan ordusunun karşısına kahraman gazeteci Hasan Tahsin çıkarak direnişin ilk kurşununu sıkmıştır. İstanbul'daki işgal komutanlığı Karadeniz'de Rum ve Ermenilere eziyet edildiği gerekçesiyle Müslüman halkın zapturapt altına alınmasını Osmanlı padişahından istemiştir. Osmanlı hükümeti Muzaffer Komutan Mustafa Kemal'i işte bu görev için Samsun'a göndermiştir."

Ökem, 19 Mayıs'la başlayan milli kurtuluş mücadelesiyle yeni ve genç bir milletin doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O gençliktir ki tarihte Türk soyunun kurduğu her yeni devletin dinçliğini, azmini ve bilincini bir sancak gibi başının üstünde taşımıştır. Türklüğü ve Türk yurdunu Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk gençliği kurtarmış. Çağdaş Türkiye'yi genç kuşaklar kurmuş ve yüceltmiştir. Türkiye'nin emperyalizmin esaretinden kurtuluş ve kuruluşu esaret altındaki diğer milletlere örnek olmuştur. Bağımsızlık mücadelesi veren ülkelerin liderleri Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almıştır. ve işte bu nedenledir ki her milli bayramda olduğu gibi 19 Mayıs'ta da Türk milletinin kurtarıcısı Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu ülkeyi bize verenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Kahramanlarımızın ruhu şad olsun. Milli Kurtuluş ve İstiklalimizin yıldızı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Milli bayram kutlamaları, Bişkek Türk Okulu'ndaki konferans salonunda Anadolu Lisesi'nin organizasyonunda sahne gösterileriyle devam etti.0