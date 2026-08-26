Bişkek'te Sokak İsimleri Kırgızca Yenilendi - Son Dakika
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Bişkek'te Sokak İsimleri Kırgızca Yenilendi

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Kırgızistan'ın Bişkek kentinde cadde ve sokaklar Kırgızca isimlerle yeniden adlandırıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te idari-bölgesel reformun ardından tekrarları ortadan kaldırmak ve ulaşım güzergahlarını sadeleştirmek amacıyla çok sayıda cadde ve sokak birleştirilerek Kırgızca ve milli isimlerle yeniden adlandırıldı.

Bişkek Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla, şehirdeki bağlantılı hatlar üzerinde yer alan ve farklı isimler taşıyan arterlerde kapsamlı değişikliğe gidilerek şehirdeki çok sayıda cadde ve sokak tek bir isim altında toplandı.

Yapılan düzenlemeye göre, Kırgızistan'da 7 Nisan 2010'da meydana gelen halk devriminden sonra şehirdeki dört arterden birine verilen "7 Nisan" isminin kaldırıldığı dikkati çekti.

Ayrıca eski Sovyetler Birliği'nden kalma isimlerin arasında yer alan Puteprovodnaya, Molodaya Gvardiya (Genç Muhafız Bulvarı) Seleksionnaya, Muromskaya, Popeda, Vasilyevskiy Trakt, Maksim Gorkiy, Okrainnaya, Naberejnaya, Tsentralnaya Beregovaya'nın da kullanılmadığı görüldü.

Cadde ve sokaklara Kırgız isimleri verildi

Bir buçuk milyonluk şehir, Çuy (Tanrı Dağı'nın kuzey eteğindeki vadinin ismi), Jibek Jolu (Tarihi İpek Yolu), Cengiz Aytmatov (yazar ve devlet adamı), Aalı Tokombayev (yazar ve şair) ana caddelerinden oluştu.

Ana sokaklar ise Manas (Milli kahraman), Şabdan Batır (Milli kahraman), Cusup Abdrahmanov (Kırgız devlet adamı), Kurmancan-Datka (Milli kadın kahraman), İmanalı Aidarbekov (Kırgız devlet adamı), Absamat Masaliyev (Kırgız devlet adamı), Ankara (Türkiye'nin başkenti), Mahatma Gandi (Hindistan'ın eski lideri) ve Deng Xiaoping (Çin'in eski lideri) isimlerini aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Cengiz Aytmatov ve Manas caddeleri Cengiz Aytmatov Caddesi olarak düzenlendi.

Şehrin batı ile doğusunu birleştiren Mihail Frunze, Deng Xiaoping, Çuy ve Şabdan Batır sokakları Çuy Caddesi olarak değiştirildi.

Çuy Caddesi ve Jibek Jolu ile Popeda caddeleri Jibek Jolu Caddesi olarak birleştirildi.

Jayil Baatır, Absamat Masaliyev, Aalı Tokombayev ve Kayikov sokakları Aalı Tokombayev Caddesi çatısı altında toplandı.

Ana sokakların adları da değiştirildi

Maksim Gorkiy ve Ankara sokakları, Ankara Sokağı, Anvarbek Çortekov ve Krivonosov sokakları ise Absamat Masaliyev Sokağı olarak tanımlandı.

Beregovaya, Okrainnaya, Kok-Sai, Kurmanaliyev ve Naberejnaya sokakları ise Deng Xiaoping Sokağı adı altında bir araya getirildi.

Baytik Batır, Cusup Abdrahmanov, Abdınasır Elebesov ve Tsentralnaya sokakları Cusup Abdrahmanov Sokağı adını aldı.

Lev Tolstoy, Puteprovodnaya ve Sarı Özön sokakları Şabdan Batır Sokağı'na dönüştürüldü.

Şehri havaalanını bağlayan Julius Fucik ve Vasilyevskiy Trakt sokakları, Manas Sokağı olarak yeniden adlandırıldı.

Genç Muhafız Bulvarı ile Mahatma Gandi Sokağı birleştirilerek İmanalı Aidarbekov Sokağı, Seleksionnaya ile Muromskaya sokakları birleştirilerek Mahatma Gandi Sokağı oldu.

7 Nisan ve Kurmancan Datka sokakları birleştirilerek Kurmancan Datka ve Vinogradnaya Sokağı'na da Lev Tolstoy sokağı ismi verildi.

İdari-bölgesel reform sonucunda yüzölçümü yaklaşık üç kat büyüyen Bişkek'te, çevre yerleşimlerin merkeze katılmasıyla idari sınırlar ve altyapı hizmetleri genişlerken sokak isimleri mükerrer duruma düşmüştü.

Teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bişkek Belediyesi toplu taşıma güzergahları, durak bilgileri ve kent altyapı verileri, kentin kadastro ve dijital adres haritası tamamen günceleneceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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