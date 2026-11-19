Bismil'de doğal gaz şüphesiyle 7 kişi hastaneye başvurup tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Ulutürk Mahallesi'nde bir evde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi Bismil Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye giden 7 kişi tedavi altına alınırken, 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese inceleme için ekipler sevk edildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi hastaneye başvurdu.
Ulutürk Mahallesi 909. Sokak'taki bir evde yaşayan 7 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle Bismil Devlet Hastanesi'ne gitti.
Hastaneye başvuran 7 kişi tedavi altına alındı.
112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine inceleme yapılması için söz konusu adrese ekipler sevk edildi.
Kaynak: AA
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