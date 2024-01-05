Bitexen Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Mert Güzenge Mehmet Kısal, Candaş Elbil
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip (Dk. 63 Van de Streek), Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 74 Holtmann), Bytyqi (Dk. 74 Larsson), Buksa (Dk. 74 Assombalonga)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais (Dk. 65 Janvier), Yusuf Özdemir, Efecen Karaca (Dk. 90 Cordova)
Sarı kartlar: Dk. 56. Jehezkel, Dk. 80 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
65. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan pasında kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Yusuf Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.
77. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Larsson'un şutunda top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma, 0-0 sona erdi.
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