Bitkisel üretim destekleri değişti: 2027 için destek katsayısı dekara 442 lira oldu - Son Dakika
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Bitkisel üretim destekleri değişti: 2027 için destek katsayısı dekara 442 lira oldu

Bitkisel üretim destekleri değişti: 2027 için destek katsayısı dekara 442 lira oldu
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Bitkisel üretime yönelik tarımsal desteklerde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı'yla destek katsayı değeri 367 liraya yükseltilirken, 2027 üretim yılı için dekara 442 lira olarak belirlendi. Planlı üretim kapsamında mercimek ve nohut üreten çiftçilere de ilave destek verilecek.

(ANKARA) - Bitkisel üretime yönelik tarımsal desteklerde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı'yla destek katsayı değeri 367 liraya yükseltilirken, 2027 üretim yılı için dekara 442 lira olarak belirlendi. Planlı üretim kapsamında mercimek ve nohut üreten çiftçilere de ilave destek verilecek.

"2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle daha önce 310 lira olarak belirlenen destek katsayı değeri 367 liraya çıkarıldı. 2027 üretim yılı için ise destek katsayı değeri dekara 442 lira olarak belirlendi.

Planlı üretim kapsamındaki mercimek ve nohut için de yeni bir destek getirildi. Belirlenen tarım havzalarında bu ürünleri yetiştiren çiftçilere, ürünün bulunduğu kategoriye karşılık gelen destek katsayısının yüzde 100'üne kadar ilave planlı üretim desteği ödenecek.

2027 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği katsayıları da yeniden belirlendi. Buna göre patateste katsayı 2,20, çeltik ve kuru fasulyede 1,50, nohut, soya, yer fıstığı, yem bezelyesi ve yoncada 1, mercimekte 0,80 olarak uygulanacak.

Yağlık ayçiçeğinde destek katsayısı 0,6, mısırda 1 olarak belirlendi. Patatese mevcut desteğe ilave 2, soyaya ise ilave 1 katsayı destek verilecek.

Organik arılı kovan desteğinde de tutar 367 liraya yükseltildi; 2027 üretim yılında kovan başına destek katsayı değeri 442 lira olarak belirlendi.

Düzenlemeyle 2027 yılı bitkisel üretim planlamasında desteklenecek ürünlerin il ve ilçe bazındaki havza listesi de yenilendi. Ayrıca gerçeğe aykırı ürün beyanının uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri veya yerinde kontrolle tespit edilmesi halinde desteğin gerçek ürüne göre hesaplanması; beyanın düzeltilmesi durumunda ise bazı temel ve planlı üretim desteklerinin ödenmemesi kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitkisel üretim destekleri değişti: 2027 için destek katsayısı dekara 442 lira oldu - Son Dakika

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