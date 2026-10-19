Bitkom araştırmasına göre Alman şirketleri krizde ortalama 16 ay dayanabiliyor - Son Dakika
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Bitkom araştırmasına göre Alman şirketleri krizde ortalama 16 ay dayanabiliyor

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Bitkom'un 602 şirketle yaptığı araştırmaya göre Almanya dijital bağımsızlık hedefinden uzaklaşıyor. Şirketlerin yüzde 93'ü teknoloji ithalatındaki kesintinin ana faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini bildirirken, böyle bir krize ortalama 16 ay dayanılabiliyor.

Almanya Dijital Teknolojiler Birliği (Bitkom), ülkenin dijital alanda daha fazla bağımsızlık elde etme hedefinden her geçen gün daha da uzaklaştığını bildirdi.

Ülkede bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerini temsil eden sivil toplum kuruluşu Bitkom tarafından hazırlanan "Dijital Egemenlik-Bağımlılıklara Nasıl Son Veririz?" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Almanya'da 20 veya daha fazla çalışanı olan 602 şirketin katılımıyla yapılan temsili anket çalışmasına göre, ülke, dijital alanda daha fazla bağımsızlık elde etme hedefinden uzaklaşıyor.

Alman şirketlerinin yüzde 93'ü teknoloji ithalatında yaşanabilecek olası bir kesintinin ana faaliyetlerini doğrudan ve olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Katılımcıların yarısından fazlası olası bir ambargonun sadece birkaç ay içinde varoluşsal bir tehdide dönüşeceğini vurgularken, şirketlerin böyle bir kriz senaryosuna ortalama 16 ay dayanabileceği hesaplandı.

Alman firmaları bu yüksek riskleri azaltmak amacıyla rotayı yerli ve Avrupalı tedarikçilere çevirirken, kritik bileşenlerin stoklarını artırma veya gerektiğinde hızla tedarikçi değiştirebilecek esnek altyapılar hazırlama eğilimi gösteriyor.

Donanım ve yapay zekada ABD ile Çin'e bağımlılık zirvede

Araştırma verilerine göre, dijital ithalat listesinin başında yüzde 94 ile akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar yer alırken, bunu yüzde 79 ile bilgisayar çipleri gibi donanım bileşenleri izliyor.

Şirketlerin bulut hizmetlerinde yüzde 73, yazılım uygulamalarında yüzde 68 ve yapay zeka çözümlerinde yüzde 56 seviyesinde dışa bağımlı olduğu görülüyor.

Ülke bazında bakıldığında ise katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ı, hem ABD'ye hem de Çin'e kritik derecede bağımlı olduğunu belirtiyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Bitkom Başkanı Ralf Wintergerst, "Uluslararası iş bölümü ekonomimizin güçlü bir yönüdür ancak bu durum olası bir kriz anında felç olmamıza yol açmamalıdır. Dijital egemenlik, hem devletin tamamını hem de tek tek her bir şirketi kapsayan ortak bir görevdir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
TeknolojiAlmanyaEkonomiGüncelSon Dakika

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