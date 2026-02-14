Bitlis Çayı Taşarak Evleri Tehdit Ediyor

SİİRT'in Baykan ilçesinden geçen Bitlis Çayı'nın su seviyesi karların erimesi ve yağış nedeniyle yükseldi. Su, çay kıyısındaki evlerin giriş kat balkonlarına ulaştı.

Baykan ilçesinden geçen Bitlis Çayı'nın su seviyesi, bölgede etkili olan yağışlar ve karlarının erimesinin ardından yükseldi. Su, derenin kıyısındaki binaların balkon seviyelerine ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi konuşmasında, "Bitlis Çayı çıldırmış, kontrolden çıkmış. Su eve ulaştı şimdi. Sabaha kadar şiddetli yağış oldu" dedi.