Bitlis Eren Üniversitesi ile Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi ile Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında Emekliler Yılı kapsamında yapılacak faaliyetler için işbirliği protokolü imzalandı. Protokolde, emekliler için düzenlenecek etkinlikler, projeler ve destek programları hayata geçirilecek. Üniversite yetkilileri, protokolün emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve toplum içindeki yerlerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

04.07.2024 16:03
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Bitlis Eren Üniversitesi ile Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Emekliler Yılı kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan protokolde, emekliler için düzenlenecek etkinlikler, projeler ve destek programları hayata geçirilecek.

Senato salonunda düzenlenen törende konuşan, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, üniversite olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Yılmaz, "Bu protokol sayesinde, emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmayı ve onların toplum içindeki yerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. İş birliğimizin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum."

Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sadullah Korkut ise emeklilerin toplumdaki önemine dikkati çekerek, "Emeklilerimiz için gerçekleştireceğimiz bu tür iş birlikleri, onların hayatlarına dokunmamızı ve daha mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamamızı kolaylaştıracak." dedi.

Törene, üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zakir Sarıkaya katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Eren Üniversitesi ile Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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