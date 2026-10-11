Bitlis Tatvan\'da 18 öğrenciye Van Gölü\'nde insansız su altı aracı eğitimi veriliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 14-18 yaş grubundaki öğrencilere Van Gölü'nde insansız su altı aracı kullanma eğitimleri devam ediyor.

Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen "Geleceğim Van Gölü'nde Saklı: 14-18 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası" projesi kapsamında düzenlenen MikroROV pilot eğitimine Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 18 öğrenci katıldı.

Daha önce Van Gölü sahilindeki yüzme havuzunda uygulamalı eğitim alan öğrenciler, bu kez de Van Gölü'nde insansız su altı araçlarını kullanarak eğitimlerini sürdürdü.

Eğitimde öğrencilere insansız su altı araçlarının kullanımı, su altı araştırma teknikleri ve göl ekosistemi hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, su altı robotlarıyla Van Gölü'ndeki mikrobiyolitleri görüntüleyerek uygulama yaptı.

Su altı teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Salih Murat Egi, öğrencilere MikroROV kullanımı ve su altı araştırma teknikleri konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

Gençlerin su altı robotlarıyla Van Gölü'nün derinliklerini incelediğini belirten Egi, "Öğrenciler, ilk dalışlarda Van Gölü'ne özgü mikrobiyolitleri inceledi. Bu şekilde su altı robotu kullanım becerilerini geliştirdiler. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Proje koordinatörü, Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Arya Biçen ise proje kapsamında gençlerin Van Gölü'nün su altı dünyasını tanımalarını ve araştırma deneyimi kazanmalarını amaçladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin göldeki ilk deneyimlerinde mikrobiyolitleri görüntülediğini aktaran Biçen, "Projemizin devamında Van Gölü ile Nemrut Krater Gölü'nün derinliklerini keşfedeceğiz. İlerleyen süreçte endüstriyel dalgıçlık ve turizm dalgıçlığı konusunda uzman arkadaşlarımız tarafından gençlerimize eğitimler verilecek." diye konuştu.

Eğitime katılan öğrencilerden Nazlı Uludil de "İlk olarak havuzda uygulamalı eğitim aldık, ardından Van Gölü'nde su altı araştırması yaptık. Mikrobiyolitleri görüntüledik. Eğitimlerin bize önemli deneyimler kazandırdığını ve gelecekte meslek hayatımızda da yararlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.