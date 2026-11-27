Bitlis Tatvan'da yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete girdi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ve beraberindeki heyet merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezin ilçede ağız ve diş sağlığı hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cenan Sami Akkan ve Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Güner Alptekin, hizmete giren merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Merkezde sunulacak sağlık hizmetleri ve yeni hizmet alanları hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, çalışmaları değerlendirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasında, modern sağlık altyapısıyla hizmet verecek merkezin Tatvan'da ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumuna katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.
Kaynak: AA
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