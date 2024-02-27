Bitlis Hizan'da 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bitlis Hizan'da 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Bitlis Hizan\'da 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yapılan bir aramada, durdurulan araçta 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde bulunduran araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

27.02.2024 11:48
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Bitlis'in Hizan ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, 25 Şubat'ta Hizan'da durdurulan araçta arama yapan ekipler, 11 kilo 450 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Bitlis, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Hizan'da 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Hizan'da 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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