Bitlis\'te 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı

Bitlis'te jandarma ekiplerince 2 araçta 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Aralık'ta merkez ilçe yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramada 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.