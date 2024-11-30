Bitlis'te 24 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika
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Bitlis'te 24 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı

Bitlis\'te 24 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı

Bitlis'te gerçekleştirilen yol kontrollerinde bir TIR'da saklanan 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakçılık organizatörlüğü yaptığı belirlenen 4 kişi ise tutuklandı.

30.11.2024 11:58  Güncelleme: 11:59
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BİTLİS'te polis ekiplerinin yaptıkları yol kontrollerinde durdurdukları bir TIR'ın dorsesinde 24 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları belirtilen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçe girişindeki yol kontrol noktasında bir TIR'ı durdurdu. Araçta arama yapan polis ekipleri, TIR'ın dorsesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen 24 kaçak göçmeni yakalarken, organizatörlük yaptığı belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te 24 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika

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