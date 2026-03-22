Bitlis\'te Araç Devrildi: 5 Yaralı

Bitlis'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yaşar Yaral idaresindeki 72 ABC 492 hafif ticari araç, Bitlis-Baykan kara yolunda takla atarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı ailedeki Asiye, Melek, Songül ve Yasin Yaral yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
