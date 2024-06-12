Bitlis'te Bayram Tatili Boyunca 1485 Polis ve Jandarma Görev Başında Olacak - Son Dakika
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Bitlis'te Bayram Tatili Boyunca 1485 Polis ve Jandarma Görev Başında Olacak

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kent genelinde 9 günlük bayram tatili boyunca 1485 polis ve jandarma ekibinin görev başında olacağını belirtti.

12.06.2024 13:40
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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kent genelinde 9 günlük bayram tatili boyunca 1485 polis ve jandarma ekibinin görev başında olacağını belirtti.

Valilikte gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında konuşan Karaömeroğlu, son bir ayda kentin güvenlik ve asayişine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın himayesinde vatandaşların emniyetini sağlamak amacıyla her türlü yasa dışı olayla mücadelenin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Karaömeroğlu, Kurban Bayramı ve turizm sezonu nedeniyle iller arası hareketliliğin artmasının beklendiğini dile getirdi.

Vatandaşların güvenli şekilde yolculuk yapabilmeleri için trafik denetimlerinin devam ettiğini aktaran Karaömeroğlu, amaçlarının tüm vatandaşların bayramda sevdiklerine sağ salim kavuşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Kentte güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin çalışmaları ve elde edilen verileri paylaşan Karaömeroğlu, 1975'i Emniyet Teşkilatı, 2 bin 563'ü Jandarma Komutanlığı ve 106'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde olmak üzere 4 bin 644 personelle Bitlislilerin ve kente gelen misafirlerin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını kaydetti.

Başta PKK, FETÖ VE DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine yönelik geçen ay il genelinde 195 operasyonunun icra edildiği bilgisini veren Karaömeroğlu, mayıs ayında gerçekleştirilen 39 operasyonda yakalanan 92 düzensiz göçmenin İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine gönderildiğini, göçmen kaçakçılığı yapan 31 şüphelinin de adli makamlara sevk edildiğini aktardı.

Geçen ay kent genelinde gerçekleştirilen 140 uyuşturucu operasyonunda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildiren Karaömeroğlu, 38 kaçakçılık operasyonunda da 58 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Karaömeroğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca il genelinde Emniyet Müdürlüğünün asayiş ve trafik şubelerinde görevli 2 bin 691 personelden oluşan 909 ekibin, İl Jandarma Komutanlığında da 2 bin 835 personelden oluşturulan 576 ekibin 9 günlük bayram tatili boyunca milletin emrinde olacağını ifade etti.

Kentin asayiş ve güvenliğini sağlamak için sorumlu kurumlarla koordinasyonu sağlayarak çalışma yürüttüklerini dile getiren Karaömeroğlu, "Emniyet ve jandarma ekiplerimiz bayram süresince sahada olacaklar. Burada maksadımız vatandaşlara zorluk çıkarmak değil, kimsenin burnu kanamadan, canına, malına zarar gelmeden bayramı bayram tadında yaşaması için sevdiklerine güvenle kavuşmasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda bilgi sahibi olmalarını istirham ediyorum. Gece ve gündüz bu uygulamalarımız devam edecektir. Bu vesileyle tüm Bitlisli hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk, barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Göç İdaresi İl Müdürü Cihan Cavli katıldı.

Kaynak: AA

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