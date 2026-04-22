Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Çin Kültür Festivali Düzenlendi

22.04.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Karakaya ve Büyükelçi Jiang Xuebin'in katılımıyla gerçekleşen festival, Çin kültürünü tanıttı.

Bitlis'te, Vali Ahmet Karakaya ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in katılımıyla Çin Kültür Festivali düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında kaligrafi ve geleneksel Çin resmi sergisi gezilerek, Çin kültürünün tanıtıldığı stantlar incelendi.

Vali Karakaya, Bitlis'in asırlardır farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını, bilimin ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu tür festivallerin karşılıklı anlayışın, iş birliğinin ve medeniyetler arası diyaloğun güçlenmesine katkı sunduğunu ifade eden Karakaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Eren Holding Onursal Başkanı Ahmet Eren, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Eren ve Çin Halk Cumhuriyeti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 21:55:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.