Bitlis'te DEAŞ yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı

Bitlis'te DEAŞ yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, DEAŞ'ın güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheli, 13 Ekim'de Güroymak'ta gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
BİTLİS'in Güroymak ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheli, 13 Ekim'de Güroymak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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