Bitlis'te Devlet Desteğiyle Kurulan Tekstil Fabrikası 130 Kişiye İstihdam Sağlıyor - Son Dakika
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Bitlis'te Devlet Desteğiyle Kurulan Tekstil Fabrikası 130 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Bitlis\'te Devlet Desteğiyle Kurulan Tekstil Fabrikası 130 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 130 kişi istihdam ediliyor. Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan fabrikada üretilen ürünler diğer illere gönderiliyor. Fabrika müdürü Savaş Işık, devlet desteğiyle kurulan fabrikada 130 kişiye iş imkanı sağlandığını belirtti. Fabrikada çalışan Zeynep Solmaz ise iş imkanının kadınlar için güzel olduğunu ve aile bütçesine katkı sağladığını ifade etti.

27.07.2024 15:57
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 130 kişi istihdam ediliyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde 2 bin 600 metrekare alanda kurulan tekstil fabrikasında üretilen ürünler, diğer illere gönderiliyor.

Fabrika müdürü Savaş Işık, gazetecilere, devlet desteğiyle kurdukları fabrikada 130 kişiye iş imkanı sağladıklarını söyledi.

Kentin iş gücü potansiyelinin iyi olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"Devlet teşvikiyle bu fabrika kuruldu ve devlet desteğiyle 130 kişiye istihdam sağlanıyor. Memleketimizde bu işi yapmak ayrı bir keyif. Kot pantolon üretiyoruz. Kesim ve dikim işlemleri yapıldıktan sonra bu ürünler, İstanbul'a gönderiliyor. Personel ve üretim sayımızı arttırmak için Organize Sanayi Bölgesinde yer talep ettik. Yer verilirse istihdam sayısını 250'ye çıkartmayı planlıyoruz."

Fabrikada çalışan Zeynep Solmaz ise "Burada çalışıp aile bütçemize katkı sağlıyoruz. İş imkanın olması kadınlar için güzel. Çalışarak çeyizimi tamamlıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Tatvan, Bitlis, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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