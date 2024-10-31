Bitlis\'te El Yapımı Patlayıcı ve Silah Ele Geçirildi

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Bitlis'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu il merkezine bağlı Harmanyeri ile Bölükyazı köylerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü pet şişe içinde basma tipi 3 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği, RPG-7 roketatar silahı, 2 antitank roketatar mühimmatı, roketatar mühimmatı ve 3 roketatar sevk motoru ele geçirildi.

El yapımı patlayıcı düzeneği, roketatar silahı ve mühimmatlara Bitlis cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda el konuldu.