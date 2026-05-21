Bitlis'te Güvenlik ve Bayram Tedbirleri Açıklandı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ilk 4 aylık süreçte kentte yaşanan güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili verileri ve Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ildeki vatandaşların ve kente gelen misafirlerin huzur ve güvenliği için çaba gösterdiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleriyle mücadelenin Bitlis'te de kararlılıkla devam ettiğini belirten Karakaya, "4 ayda jandarma ve emniyet birimlerimizin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği 829 kırsal, 6 şehir operasyonunda gözaltına alınan 27 şahıstan 4'ü tutuklanmış, 17 kişiye de adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır." dedi.

Karakaya, kişilere karşı işlenen suçlarda "konut dokunulmazlığının ihlali", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "cinsel taciz", "hakaret", "çocuğun cinsel istismarı", "kasten yaralama", "cinsel saldırı" ve "tehdit" olaylarında 2025 yılının ilk 4 ayına göre yüzde 1 düşüş, olayların aydınlatılması oranında ise yüzde 2 artış gerçekleştiğini kaydetti.

"Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı" kapsamında 42 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 14 uzun namlulu tüfek ve 56 av tüfeğinin ele geçirildiğini ve 159 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirten Karakaya, organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 3 operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 18'inin tutuklandığını, 21 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 ayda icra edilen 33 operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheliden 53'ünün tutuklandığını aktaran Karakaya, şu bilgileri verdi:

"Uyuşturucu kullanmak suçundan 193 şüpheli şahsa gerekli adli işlemler yapılmıştır. Bu olaylarda 16 kilogram sentetik uyuşturucu, 25 kilogram esrar, 77 gram eroin, 223 sentetik ecza hapı ve 11 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi korumak için uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Siber suçlar ile mücadele kapsamında 2026 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında il genelinde 57 siber, 66 güvenlik, 170 terör, 14 kaçakçılık, 3 narkotik, 61 asayiş ve 127 diğer suçlardan olmak üzere 498 suç unsuru şahıs ve hesap tespit edilmiştir. Terörle iltisaklı 156 şüpheli, ödeme-yasa dışı bahis ve bilişim suçu kapsamında 26 şüpheli, çevrim içi çocuk istismarı suçu kapsamında da 3 şüpheli tutuklanmıştır."

Karakaya, kentte uluslararası koruma altında 34, ikamet izni bulunan 291 yabancı uyruklu ve geçici koruma altında 980 Suriyeli bulunduğu bilgisini vererek, "1 Ocak 2026'tan bugüne kadar düzenlenen 94 operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 39 şüpheli ve 195 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan şüphelilerden 25'i tutuklanmış, 14'ü hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmişlerdir." dedi.

Bayramda 12 bin 558 personelden oluşan 1844 ekip görev yapacak

Yaklaşan Kurban Bayramı'nı vatandaşların huzur ve güven içinde geçirebilmesi, kentte gelecek misafirlerin de güvenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla tüm tedbirlerin titizlikle alındığını dile getiren Karakaya, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarma birimlerimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, trafik güvenliği, asayiş, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın huzuru için sahada görevlerinin başında olacaktır. Bu kapsamda ilimiz genelinde 1844 ekip ve 12 bin 558 personelimizle güvenlik ve denetim faaliyetleri aralıksız sürdürülecektir. Özellikle bayram yoğunluğunun yaşanacağı güzergahlarda trafik kurallarına hassasiyetle riayet edilmesi, aşırı hızdan kaçınılması ve emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, kıymetli hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."