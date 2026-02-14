Bitlis'te heyelan sonucu kapanan bazı köy yolları ulaşıma açıldı.
Sağanak nedeniyle yüksek yerleşim yerlerindeki bazı yollarda heyelan oluştu.
Toprak kayması sonucu kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.
Yağışların devam ettiği kentte, yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bitlis'te Heyelanlan Yollar Ulaşıma Açıldı
