Bitlis Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 2 hafta boyunca radarla gerçekleştirilen denetimlerde 466 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından 1-16 Ekim tarihleri arasında farklı saatlerde radarla denetim yapıldı.
Birçok noktada gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde, hız ihlali yaptığı görülen 466 sürücüye idari para cezası uygulandı, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Hız Denetimi: 466 Sürücüye Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?