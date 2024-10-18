Bitlis'te Hız Denetimi: 466 Sürücüye Ceza

Güncel

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 2 hafta boyunca radarla gerçekleştirilen denetimlerde 466 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından 1-16 Ekim tarihleri arasında farklı saatlerde radarla denetim yapıldı.

Birçok noktada gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde, hız ihlali yaptığı görülen 466 sürücüye idari para cezası uygulandı, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.